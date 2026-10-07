В России создают комплекс РЭБ «Ястреб-С» против дронов со Starlink

В России разрабатывают комплекс радиоэлектронной борьбы «Ястреб-С», предназначенный в том числе для противодействия беспилотникам со спутниковыми терминалами Starlink. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на Центр беспилотных систем и технологий.

В основу системы входит проходящий испытания комплекс «Ястреб 1.0», созданный АО «НПП» совместно с Фондом перспективных исследований. Дополнительный модуль переноса частоты должен расширить рабочий диапазон до 15 ГГц, захватив в том числе частоты, используемые спутниковой связью.

Разработчики рассчитывают, что «Ястреб-С» сможет лишать оснащённые такими терминалами БПЛА видеосвязи с оператором и возможности ручной корректировки полёта на конечном участке маршрута. Помехи при этом можно создавать не по всему диапазону сразу, а на выбранных частотах, регулируя их мощность.

Базовая версия «Ястреб 1.0» способна работать и в режиме радиоэлектронной разведки. Система сканирует эфир, обнаруживает беспилотники, определяет их местоположение и в отдельных случаях позволяет перехватывать передаваемый ими видеосигнал.

При этом специалисты отмечают, что подавление Starlink с земли остаётся сложной технической задачей из-за направленного характера канала между терминалом и спутником. Поэтому подобные системы прежде всего рассматриваются как средство объектовой защиты, например портов, мостов и узлов связи, а не как сплошной «купол» над большой территорией.

Испытания «Ястреба 1.0» находятся на завершающей стадии. По ранее объявленному плану комплекс рассчитывают передать для применения российским войскам в ноябре 2026 года.

Ранее Life.ru сообщал, что «Бюро 1440» представило линейку абонентских терминалов для спутниковой связи. В неё вошли три устройства для разных сценариев: производительный 1440.УЛЬТРА со скоростью передачи данных до 700 Мбит/с, железнодорожный 1440.ЗЕМЛЯ для работы на составах при движении до 400 км/ч и компактный 1440.МИНИ с целевой скоростью около 100 Мбит/с. Последний рассчитан на небольшое число пользователей и может применяться спасателями, экстренными службами и в других мобильных сценариях.