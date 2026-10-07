«Серьёзное преимущество»: В США сравнили Су-57 и переданные Украине F-16

Российский Су-57 получит серьёзное преимущество над переданными Украине истребителями F-16 в воздушном бою за пределами прямой видимости. К такому выводу пришёл обозреватель The National Interest Харрисон Касс.

Автор обращает внимание, что Киеву передали не новейшие F-16V Block 70/72, а преимущественно более старые F-16AM/BM, прошедшие модернизацию. Они получили обновлённые радары и авионику, связь стандарта НАТО и могут применять ракеты AIM-120 AMRAAM и AIM-9 Sidewinder.

«В воздушном бою за пределами прямой видимости Су-57 получит серьёзное преимущество», — говорится в публикации.

Это преимущество автор связывает с меньшей радиолокационной заметностью Су-57, его комплексом датчиков и возможностями обнаружения целей. По оценке TNI, российский самолёт потенциально способен раньше обнаружить F-16 и первым применить ракеты семейства Р-77.

При сближении картина, по мнению автора, становится менее однозначной. F-16 остаётся манёвренным истребителем с большим опытом боевого применения, тогда как Су-57 обладает развитой аэродинамикой, управлением на больших углах атаки и двигателями с управляемым вектором тяги. Поэтому в ближнем бою издание оценивает возможности машин как более сопоставимые.