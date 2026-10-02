Самолёты есть, а летать не могут: Зеленский пожаловался на ремонт F-16 в Европе

Около половины переданных Украине истребителей F-16 находятся на ремонте в Европе и не могут использоваться ВСУ. Об этом заявил Зеленский в интервью Financial Times.

По его словам, длительное обслуживание приводит к тому, что значительная часть самолётов оказывается недоступна в моменты, когда они особенно необходимы для защиты воздушного пространства.

Зеленский отметил, что проблема связана в том числе с продолжительностью ремонта. Из-за этого Киев рассматривает возможность изменить систему технического обслуживания полученных истребителей.

В частности, украинская сторона хочет перенести часть работ непосредственно на территорию Украины. Это должно сократить время, в течение которого самолёты остаются недоступными.

Сейчас значительная часть F-16 отправляется для ремонта в европейские страны. Пока самолёты находятся там, использовать их в составе украинских сил нельзя.

По словам Зеленского, перенос обслуживания позволит быстрее возвращать истребители в строй. Вопрос касается примерно половины имеющихся у Украины F-16, которые сейчас находятся на ремонте.

Проблемы с обслуживанием переданных Украине F-16 уже становились темой публикаций Life.ru. Ранее издание сообщало, что более половины украинских истребителей оказались небоеспособны из-за задержек с техническим обслуживанием в Бельгии.