Новые задачи и боевой арсенал: Модернизированные Су-57 отправились крушить врага

Российские войска получили истребители Су-57 в новом техническом облике, который расширяет круг выполняемых ими задач. О поставке новой партии самолётов сообщили в Минобороны РФ.

Перед передачей техники лётчики Воздушно-космических сил проверили машины на предприятии-изготовителе в различных режимах эксплуатации. После приёмки экипажи перебазировали истребители на аэродром дислокации и приступили к их применению по назначению.

«Истребители поставлены в новом техническом облике, способствующем расширению выполняемых задач, а перспективные возможности, заложенные в комплекс авиационного вооружения, позволяют применять новые образцы средств поражения», — заявили в военном ведомстве.

Какие именно изменения получили самолёты и о каких новых средствах поражения идёт речь, Минобороны не уточнило. ОАК ранее сообщала, что современные Су-57 заметно отличаются от машин, выпускавшихся в начале СВО, а модернизация ведётся в том числе с учётом опыта боевого применения.

Су-57 относится к истребителям пятого поколения и предназначен для поражения воздушных, наземных и морских целей. Машина способна выполнять задачи в сложных погодных условиях и при радиоэлектронном противодействии.

Ранее Life.ru сообщал о передаче ВКС партии Су-57 в обновлённом техническом облике. Перед отправкой в части самолёты прошли полный цикл заводских испытаний и проверку военными лётчиками. В ОАК подчёркивали, что новые машины модернизируются с учётом опыта их применения, а комплекс вооружения позволяет использовать новые авиационные средства поражения.