Новая тактика в небе: Как обновлённые Су-57 изменят ход спецоперации на Украине
Военный лётчик Попов: Обновлённые Су-57 активнее проявят себя к концу года
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Обновлённые Су-57 к концу 2026 года могут активнее проявить свои возможности в зоне спецоперации, считает заслуженный военный лётчик России Владимир Попов. Своей оценкой специалист поделился с 360.ru.
По его мнению, особенно заметной роль этих машин может стать зимой. Попов связал это с возможностью использовать особенности воздушной обстановки и применять новые тактические решения.
«[Информационное обеспечение полёта] стало гораздо эффективнее. И где-то это даёт возможности применить новые тактические приёмы», — отметил военный лётчик.
Таким образом, оценка специалиста касается прежде всего совершенствования информационного сопровождения полёта и связанных с этим возможностей экипажа. Насколько заметно модернизация скажется на боевом применении Су-57, Попов ожидает увидеть к концу года.
Накануне Life.ru сообщал о передаче ВКС России новой партии Су-57 в обновлённом техническом облике. Перед отправкой в войска самолёты прошли полный цикл заводских испытаний.
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