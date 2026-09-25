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Специальная военная операция

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Опубликовано 25 сентября, 08:24

Новая тактика в небе: Как обновлённые Су-57 изменят ход спецоперации на Украине

Военный лётчик Попов: Обновлённые Су-57 активнее проявят себя к концу года

Обложка © ТАСС / VCG/Visual China Group

Обложка © ТАСС / VCG/Visual China Group

Обновлённые Су-57 к концу 2026 года могут активнее проявить свои возможности в зоне спецоперации, считает заслуженный военный лётчик России Владимир Попов. Своей оценкой специалист поделился с 360.ru.

По его мнению, особенно заметной роль этих машин может стать зимой. Попов связал это с возможностью использовать особенности воздушной обстановки и применять новые тактические решения.

«[Информационное обеспечение полёта] стало гораздо эффективнее. И где-то это даёт возможности применить новые тактические приёмы», — отметил военный лётчик.

Таким образом, оценка специалиста касается прежде всего совершенствования информационного сопровождения полёта и связанных с этим возможностей экипажа. Насколько заметно модернизация скажется на боевом применении Су-57, Попов ожидает увидеть к концу года.

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Накануне Life.ru сообщал о передаче ВКС России новой партии Су-57 в обновлённом техническом облике. Перед отправкой в войска самолёты прошли полный цикл заводских испытаний.

Больше новостей о ходе боевых действий — в разделе «Специальная военная операция (СВО)» на Life.ru.

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