«Борьба воль идёт»: В Госдуме пообещали сломать наступление ВСУ под Лиманом

Российские войска способны остановить начавшееся наступление ВСУ на Лиманском направлении с помощью авиации, артиллерии, беспилотников и ракетных войск, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Об этом парламентарий заявил «Газете.ru».

«Наша задача сломать их наступательный порыв, перейти к своему наступлению. Идут жёсткие встречные бои. Здесь борьба не только оружия. Борьба воль идёт. Я думаю, что наши всё-таки сломают (противника)», — сказал парламентарий.

Он отметил, что в этом районе российским солдатам на земле помогает авиация, дроны, артиллеристы и ракетные войска.

Депутат выразил уверенность, что имеющихся у ВС РФ средств достаточно для сдерживания украинских подразделений.

Парламентарий также допустил возможность взять силы противника в огневой мешок. Одной из ключевых задач сейчас он назвал недопущение их закрепления у реки Жеребец.

Колесник призвал не поддаваться панике из-за сообщений о ситуации на Лиманском направлении. По его словам, некоторые российские блогеры и журналисты уже начали чрезмерно нагнетать обстановку вокруг происходящего на этом участке.

Ранее Life.ru писал о боях за Красный Лиман и попытках ВСУ атаковать на севере ДНР. По данным издания на 10 сентября, к этому участку перебрасывались дополнительные украинские силы, а российские подразделения отражали атаки в районе Ямполовки.