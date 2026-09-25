Российские разведчики встречали англоязычных бойцов во время боёв за острова в пойме Днепра на Херсонском направлении. Об этом РИА Новости рассказал офицер группировки войск «Днепр» с позывным Дым. По его словам, среди противостоявших российским подразделениям находились не только украинские военные.

«Контингент туда разный заходил. Когда противник ещё был там, там находилась не только украинская армия. Языки разные слышали, бывали непонятные — как американский, английский», — рассказал военнослужащий. Он утверждает, что речь шла в том числе о выходцах из стран НАТО. Независимых подтверждений гражданства или статуса этих людей РИА Новости в публикации не приводит.

По словам российского офицера, столкновения происходили в островной зоне поймы Днепра. Это сложная местность с многочисленными протоками и участками суши, покрытыми камышом. Бои там носят очаговый характер: небольшие группы пытаются перемещаться и высаживаться с лодок и катеров, а российские подразделения ведут разведку и пресекают такие попытки.

Российские военные и раньше рассказывали о находках иностранного происхождения на островах в дельте Днепра. В июле Life.ru писал, что бойцы группировки «Днепр» обнаруживали там амуницию натовского образца, в том числе каски и бронежилеты с англоязычной маркировкой. При этом само наличие иностранного снаряжения не подтверждает гражданство использовавших его военнослужащих.