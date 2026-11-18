Четверо пострадавших при атаке БПЛА в Адыгее остаются в стабильном состоянии
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Состояние четырёх человек, пострадавших при атаке беспилотника на посёлок Энем в Адыгее, остаётся стабильным. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своём Telegram-канале.
«Четыре пострадавших человека получают необходимое лечение в Энемской ЦРБ. Их состояние стабильное», — написал руководитель района.
Все четверо продолжают получать медицинскую помощь в Энемской центральной районной больнице.
Ранее Life.ru сообщал, что при атаке БПЛА в Энеме были повреждены квартиры, автомобили и газовая труба. Также обломки беспилотника выбили стёкла в нескольких многоквартирных и частных домах.