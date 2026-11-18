Состояние четырёх человек, пострадавших при атаке беспилотника на посёлок Энем в Адыгее, остаётся стабильным. Об этом сообщил глава Тахтамукайского района Савв Аскер в своём Telegram-канале.

Пасечник сообщил о семи погибших и четырёх раненых при атаках ВСУ на ЛНР

Пасечник сообщил о семи погибших и четырёх раненых при атаках ВСУ на ЛНР

Ранее Life.ru сообщал, что при атаке БПЛА в Энеме были повреждены квартиры, автомобили и газовая труба. Также обломки беспилотника выбили стёкла в нескольких многоквартирных и частных домах.