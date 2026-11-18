Четыре человека пострадали в результате падения обломков беспилотника на пятиэтажный жилой дом в посёлке Энем в Адыгее. Повреждения получили несколько квартир, а также автомобили и газовая труба. Об этом сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Инцидент произошёл утром 18 ноября в Тахтамукайском районе. Пострадавших доставили в Энемскую центральную районную больницу. По словам руководителя региона, их состояние оценивается как лёгкой и средней степени тяжести. Всем оказывают необходимую медицинскую помощь.

Последствия атаки обнаружили и в других жилых зданиях. Обломки БПЛА выбили стёкла в двух многоквартирных и нескольких частных домах. Кроме того, повреждены припаркованные автомобили и участок газовой трубы.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренные службы и представители местной администрации. Кумпилов заверил, что пострадавшим жителям окажут необходимую помощь и поддержку.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем происшествии в ауле Новая Адыгея 11 ноября. Тогда после падения фрагментов беспилотника загорелась кровля пятиэтажного дома. Пожарные быстро справились с огнём, обошлось без пострадавших. Для оценки ущерба власти организовали поквартирный обход.

Ещё одна атака на Тахтамукайский район произошла 6 ноября. В ауле Шенджий ранения получил местный житель, которому оказали помощь без госпитализации. Возле Энема тогда были оборваны линии электропередачи и повреждена крыша неиспользуемого склада. Ремонтные работы разрешили начать после обследования территории специалистами.