В ауле Новая Адыгея обломки беспилотника вызвали пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, квартиры получили повреждения. Спасатели оперативно потушили возгорание, погибших и пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Теперь местные власти займутся оценкой ущерба квартирам. Администрация муниципалитета формирует специальную комиссию, которая в течение дня проведёт поквартирный обход и установит степень повреждений жилых помещений. Точное количество квартир, затронутых происшествием, пока официально не названо. Глава республики также подчеркнул, что разрушений здания удалось избежать.

Происшествие случилось ночью 11 ноября в Тахтамукайском районе. После падения фрагментов БПЛА загорелась кровля многоквартирного здания, однако прибывшим пожарно-спасательным подразделениям МЧС удалось быстро справиться с огнём.