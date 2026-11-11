Квартиры пятиэтажки в Новой Адыгее повреждены из-за пожара от обломков БПЛА
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
В ауле Новая Адыгея обломки беспилотника вызвали пожар на крыше пятиэтажного жилого дома, квартиры получили повреждения. Спасатели оперативно потушили возгорание, погибших и пострадавших нет, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.
Теперь местные власти займутся оценкой ущерба квартирам. Администрация муниципалитета формирует специальную комиссию, которая в течение дня проведёт поквартирный обход и установит степень повреждений жилых помещений. Точное количество квартир, затронутых происшествием, пока официально не названо. Глава республики также подчеркнул, что разрушений здания удалось избежать.
Происшествие случилось ночью 11 ноября в Тахтамукайском районе. После падения фрагментов БПЛА загорелась кровля многоквартирного здания, однако прибывшим пожарно-спасательным подразделениям МЧС удалось быстро справиться с огнём.
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