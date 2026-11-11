Обломки БПЛА упали на пятиэтажку в Адыгее и привели к пожару
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В ауле Новая Адыгея Тахтамукайского района ночью загорелась кровля пятиэтажного жилого дома после падения обломков БПЛА. Пожарные подразделения МЧС оперативно потушили огонь, погибших и пострадавших нет.
«Огонь был оперативно ликвидирован прибывшими на место пожарно-спасательными подразделениями МЧС России. Обошлось без погибших, пострадавших и разрушений», — сообщил глава республики Мурат Кумпилов в MAX.
Администрация муниципалитета формирует рабочую комиссию для обследования дома. Сегодня, 11 ноября, её участники обойдут квартиры, чтобы установить, какие помещения пострадали, и оценить повреждения. Восстановлением кровли займётся застройщик — группа компаний «Дарстрой». По словам руководителя региона, договорённость уже достигнута, ремонт обещают провести в сжатые сроки.
Этой же ночью в Ярцеве Смоленской области обломки беспилотника попали в многоквартирный дом и вызвали пожар, в результате которого погибли два человека. Как сообщил губернатор Василий Анохин, над регионом за ночь уничтожили 37 БПЛА.