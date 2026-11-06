В Адыгее после ночной атаки украинских беспилотников пострадал мирный житель, повреждены частные дома, автомобиль и линии электропередачи. В ауле Шенджий мужчине потребовалась медицинская помощь, однако госпитализация не понадобилась. О последствиях налёта сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

По словам руководителя региона, атаки отражали ночью и утром 6 ноября. В Шенджии обломки одного из сбитых беспилотников упали в жилом секторе. Помимо ранения местного жителя, зафиксированы повреждения автомобиля и окон в трёх частных домах.

Не обошлось без последствий и возле посёлка городского типа Энем. Там фрагменты БПЛА оборвали провода линий электропередачи, а также пробили крышу неиспользуемого складского помещения.

К восстановлению повреждённых электросетей специалисты приступят после обследования территории.

Для Адыгеи это уже не первая атака беспилотников за последние дни. Всего двумя днями ранее обломки дронов повредили газопровод в частном секторе, а на территории крупного логистического комплекса вспыхнул пожар.

Особенно серьёзные последствия налёта 4 ноября наблюдались в Адыгейске. Как рассказывал Life.ru, беспилотники атаковали логистический центр Ozon, после чего на его территории начался пожар. Всех сотрудников комплекса экстренно эвакуировали, обошлось без пострадавших. Из-за происшествия маркетплейс временно прекратил приём товаров от продавцов, а продукцию, находившуюся на повреждённом объекте, решил скрыть с витрины. Часть заказов пришлось перенаправлять на другие склады, а те, которые невозможно было доставить, компания предупредила о необходимости отменить. В ту же ночь в хуторе Петров Теучежского района обломки беспилотника повредили газовую трубу и окна жилого дома. Возникшую утечку газа оперативно устранили, никто не пострадал. Ещё один случай падения фрагментов БПЛА зафиксировали возле аула Тахтамукай, где обошлось без разрушений.