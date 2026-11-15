Три человека, в том числе двое маленьких детей, получили ранения при атаке украинского беспилотника на Курск. Пострадавших доставили в областную больницу, их жизни ничего не угрожает. Об этом сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в мессенджере MAX.

«Вражеский БПЛА атаковал город Курск. В результате удара ранены три человека, среди которых два ребёнка. У 4-летнего мальчика слепое осколочное ранение кисти, у 8-летнего — травма головы и осколочное ранение. У 70-летней женщины травма головы, слепое осколочное ранение лица», — написал глава региона.

По словам губернатора, всех троих пострадавших госпитализировали в Курскую областную больницу. Врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, угрозы для жизни пациентов нет.

В результате удара также повреждены четыре частных дома. Характер разрушений и их масштабы пока уточняются.

Хинштейн заверил, что после завершения работы оперативных служб специалисты обследуют пострадавшие здания и оценят причинённый ущерб. Власти региона обещают оказать собственникам помощь в восстановлении жилья.