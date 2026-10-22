Две малышки получили ранения при атаке ВСУ на Курскую область: число пострадавших выросло до четырёх

Число пострадавших при атаке украинского беспилотника на посёлок Хомутовка Курской области увеличилось до четырёх человек. Среди раненых оказались две маленькие девочки — одной всего шесть месяцев, второй исполнился год. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своём канале в Max.

«У шестимесячной девочки касательное осколочное ранение правой голени, у годовалой девочки — акубаротравма и ушиб мягких тканей головы», — рассказал глава региона.

За медицинской помощью также обратилась 26-летняя девушка. Врачи обнаружили у неё травмы головы и ушиб ноги. По словам Хинштейна, все трое являются родственниками 82-летней женщины, пострадавшей при той же атаке.

Украинский беспилотник самолётного типа ударил по Хомутовке 21 октября. Первоначально сообщалось только об одной раненой пенсионерке, которая получила осколочное ранение ноги. После обращения её родственников в больницу число пострадавших выросло до четырёх.

Губернатор уточнил, что все полученные травмы оказались лёгкими. Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение они будут проходить амбулаторно.

Ранее Life.ru рассказывал, что при атаках ВСУ на Курскую область пострадали пять мирных жителей, четверо из которых находились в автомобиле между Рыльском и селом Крупец. Ещё один мужчина получил осколочные ранения головы и груди в деревне Бирюковка Большесолдатского района. Всех пострадавших направили на лечение в Курск.