Хинштейн: В Курске при атаке ВСУ повреждены суд, библиотека и медколледж
Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Здания арбитражного суда, Центральной городской библиотеки и медицинского колледжа повреждены в центре Курска после атаки ВСУ. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своём канале в MAX.
По словам главы региона, после падения обломков взрывная волна также задела многоквартирный дом, частные домовладения и дом быта. У расположенного поблизости травмпункта пострадали фасад и окна.
«Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта», — уточнил Хинштейн.
Ранее Life.ru писал, что над Курском сработала система ПВО, после чего в одном из зданий в центральной части города заметили задымление. Губернатор тогда сообщил, что лично контролирует ситуацию.
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