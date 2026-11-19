Здания арбитражного суда, Центральной городской библиотеки и медицинского колледжа повреждены в центре Курска после атаки ВСУ. Об этом губернатор Александр Хинштейн сообщил в своём канале в MAX.

По словам главы региона, после падения обломков взрывная волна также задела многоквартирный дом, частные домовладения и дом быта. У расположенного поблизости травмпункта пострадали фасад и окна.

«Есть повреждения фасада здания и окон травмпункта», — уточнил Хинштейн.