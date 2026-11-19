Российские силы ПВО за минувшую ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолётного типа. Атаки отражали над десятью регионами страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, воздушные цели сбивали над Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской и Тульской областями, а также Республикой Татарстан.

Налёт продолжался в течение 12 часов — с 20:00 мск 18 ноября до 08:00 мск 19 ноября.

Ранее Life.ru рассказывал, что в ночь на 18 ноября российские зенитчики уничтожили 184 украинских беспилотника. Тогда средства ПВО работали над Белгородской и Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Азовским морем.

Ещё более массированная атака, по данным Минобороны, произошла в ночь на 17 ноября. За 12 часов военные отчитались об уничтожении 1441 беспилотника над российскими регионами и акваториями двух морей.