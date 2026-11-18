Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолётного типа. Воздушные цели сбивали над четырьмя регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, атаки отражали в течение 12 часов — с 20:00 мск 17 ноября до 08:00 мск 18 ноября.

«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении министерства.

Новая волна атак последовала за массированными налётами беспилотников на российские регионы в предыдущие дни. В частности, в ночь на 17 ноября, по информации Минобороны, силы ПВО уничтожили 1441 дрон над различными территориями страны и акваториями Чёрного и Азовского морей.