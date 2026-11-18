Атаковали с суши и моря: Российские зенитчики стёрли в пыль стаю из 184 беспилотников ВСУ
За ночь силы ПВО сбили 184 беспилотника над регионами России и Азовским морем
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Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 184 украинских беспилотника самолётного типа. Воздушные цели сбивали над четырьмя регионами страны и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, атаки отражали в течение 12 часов — с 20:00 мск 17 ноября до 08:00 мск 18 ноября.
«Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 184 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря», — говорится в сообщении министерства.
Новая волна атак последовала за массированными налётами беспилотников на российские регионы в предыдущие дни. В частности, в ночь на 17 ноября, по информации Минобороны, силы ПВО уничтожили 1441 дрон над различными территориями страны и акваториями Чёрного и Азовского морей.
Life.ru рассказывал о рекордной интенсивности атак беспилотников 16 и 17 ноября. По данным российского военного ведомства, 17 ноября общее число перехваченных за сутки дронов достигло 2256, превысив показатель предыдущего дня, когда военные отчитались об уничтожении 2049 аппаратов.