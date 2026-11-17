Российские средства противовоздушной обороны второй день подряд обновили рекорд по числу уничтоженных украинских беспилотников. За последние сутки военные нейтрализовали 2256 дронов ВСУ.

Предыдущий максимум был зафиксирован 16 ноября. Тогда, согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, расчёты ПВО сбили 2049 беспилотников самолётного типа, а также четыре крылатые ракеты «Фламинго» и семь управляемых авиационных бомб.

Особенно интенсивными оказались ночные атаки. С вечера 16 ноября до утра 17 ноября российские военные уничтожили 1441 украинский БПЛА над регионами страны, а также акваториями Чёрного и Азовского морей.

Одним из основных направлений атаки стал Московский регион. По словам мэра столицы Сергея Собянина, за 14 часов в его сторону направлялись около 800 беспилотников. Большую часть воздушных целей перехватили на дальних рубежах, ещё 321 дрон уничтожили непосредственно на подлёте к Москве.

Ранее Life.ru рассказывал о предыдущем рекорде российской ПВО — уничтожении 2049 беспилотников за сутки. Соответствующие данные Минобороны обнародовало 16 ноября.