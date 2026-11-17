Российские средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 1441 украинский беспилотник самолётного типа над регионами страны, Чёрным и Азовским морями. Как сообщили в Минобороны РФ, массированная атака продолжалась 12 часов — с 20:00 16 ноября до 08:00 17 ноября по московскому времени.

«В течение прошедшей ночи (с 20:00 мск 16 ноября до 08:00 мск 17 ноября) дежурными силами ПВО уничтожен 1 441 украинский БПЛА самолётного типа», — говорится в сообщении военного ведомства утром 17 ноября.

Воздушные цели перехватывали над 18 областями России, включая Белгородскую, Брянскую, Волгоградскую, Воронежскую, Владимирскую, Калужскую, Курскую, Липецкую, Новгородскую, Орловскую, Ростовскую, Рязанскую, Самарскую, Саратовскую, Смоленскую, Тверскую, Тульскую и Ульяновскую.

Помимо этого, расчёты ПВО работали над Московским регионом, Башкортостаном, Крымом и Краснодарским краем. Беспилотники также уничтожали над акваториями Азовского и Чёрного морей. Таким образом, география ночного налёта охватила центральную часть страны, Поволжье, южные и приграничные территории.