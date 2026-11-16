Российские средства противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили 2049 украинских беспилотников самолётного типа и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ 16 ноября.

Помимо ракет и беспилотников, расчёты ПВО перехватили семь управляемых авиационных бомб. Соответствующие данные военное ведомство привело в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении Минобороны.

Таким образом, согласно отчёту ведомства, за сутки российские военные перехватили более двух тысяч воздушных целей. Основную их часть составили беспилотники самолётного типа.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская ПВО за сутки сбила четыре крылатые ракеты «Фламинго», две ракеты «Нептун» и 604 украинских беспилотника. Такие данные Минобороны приводило 31 октября.