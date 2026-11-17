Попытка атаки 800 БПЛА на Москву этой ночью стала самой крупной в ноябре
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Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 17 ноября стала самой масштабной с начала месяца и одной из крупнейших этой осенью. За 14 часов в направлении столичного региона летели около 800 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в MAX.
«321 беспилотник нейтрализован на подлёте к Москве», — написал градоначальник.
По информации мэра, основную часть воздушных целей российские военные уничтожили ещё на дальних рубежах обороны. Массированный налёт продолжался с 17:00 16 ноября до 07:00 следующего дня. Таким образом, озвученные Собяниным около 800 аппаратов — общее количество дронов, направлявшихся к Московскому региону, а не число перехваченных непосредственно возле столицы.
В отражении атаки участвовали силы противовоздушной обороны Минобороны России. Отдельно руководитель города отметил работу бойцов недавно сформированного подразделения «Барс Москва», которые также противодействовали беспилотникам.
Накануне Москва также подверглась масштабной попытке атаки: с вечера 15 ноября до утра 16-го к региону направлялись около 600 БПЛА, из которых 191 нейтрализовали на подлёте к столице. Ещё более крупный налёт зафиксировали 30 октября, когда в сторону Московского региона двигались 862 беспилотника, а 170 аппаратов сбили на ближних подступах.