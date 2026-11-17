Попытка атаки беспилотников на Москву в ночь на 17 ноября стала самой масштабной с начала месяца и одной из крупнейших этой осенью. За 14 часов в направлении столичного региона летели около 800 БПЛА, сообщил мэр Сергей Собянин в своём канале в MAX.