С 17:00 16 ноября до 07:00 17 ноября на подлёте к Москве нейтрализовали 321 беспилотник. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём канале в «Максе».

По словам градоначальника, большую часть воздушных целей уничтожили силы противовоздушной обороны Минобороны России на дальних рубежах. Мэр также особо отметил вклад добровольцев в защиту столицы.

«При защите города кроме сил ВКС ПВО Минобороны хорошо показали себя бойцы недавно созданного «Барс Москва». За последние два дня ими сбито около 300 вражеских беспилотников. Молодцы», — написал Собянин.

Ранее Life.ru сообщал, что за ночь над Воронежской областью сбили девять беспилотников. По словам губернатора Александра Гусева, силы ПВО уничтожили воздушные цели над одним городом и пятью районами региона. Предварительно, обошлось без пострадавших и разрушений на земле.