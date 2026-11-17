Над Воронежской областью за ночь сбили девять беспилотников
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Минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны работали в небе над одним городом и пятью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано, указал глава региона.
После отражения атаки на территории всей Воронежской области отменили опасность БПЛА, добавил Гусев.
Ранее Life.ru сообщал, что число сбитых на подлёте к Москве беспилотников с вечера 16 ноября достигло 270. Утром 17 ноября силы ПВО уничтожили ещё 20 дронов, направлявшихся к столице, сообщил мэр Сергей Собянин.