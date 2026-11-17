Минувшей ночью над Воронежской областью уничтожили девять беспилотных летательных аппаратов. Средства противовоздушной обороны работали в небе над одним городом и пятью районами региона, сообщил губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.

По предварительным данным, в результате ночной атаки никто не пострадал. Разрушений на земле также не зафиксировано, указал глава региона.

После отражения атаки на территории всей Воронежской области отменили опасность БПЛА, добавил Гусев.