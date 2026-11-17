Утром 17 ноября силы ПВО Минобороны уничтожили ещё 20 беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. С учётом новых данных общее число дронов, которые перехватили на подлёте к столице с вечера 16 ноября, выросло до 270.

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.

По данным мэра, 58 беспилотников силы ПВО уничтожили за короткий промежуток времени после трёх часов утра.

Ранее Life.ru сообщал, что более 10 летевших в Москву самолётов перенаправили на запасные аэродромы. Шесть рейсов во Внуково приняли Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Ещё семь бортов, которые следовали в Домодедово, направили в Нижний Новгород и Пензу.