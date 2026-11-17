Из-за ограничений в московских аэропортах 13 пассажирских самолётов, направлявшихся в столицу, вынужденно приземлились в других городах. Изменения в расписании произошли на фоне атаки беспилотников, сообщает ТАСС со ссылкой на представителей воздушных гаваней.

Шесть рейсов, следовавших во Внуково, перенаправили в Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Среди них были самолёты из Шарм-эш-Шейха, Дубая, Краснодара, Самарканда и Стамбула.

Ещё семь бортов не смогли приземлиться в Домодедово. Вместо Москвы они отправились в Нижний Новгород и Пензу. Изменения затронули рейсы из Антальи, Самары, Сухума, Минеральных Вод, Ташкента и Новосибирска.

Вечером 16 ноября Росавиация ограничила приём и выпуск воздушных судов во Внуково, Домодедово и Жуковском. В 20:21 аэропорты временно приостановили обслуживание рейсов, а позднее перешли на работу по согласованию с соответствующими органами. Меры объяснили необходимостью обеспечить безопасность полётов.