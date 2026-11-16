Российские силы противовоздушной обороны отразили самую массовую атаку беспилотников с начала специальной военной операции, если судить по суточному числу сбитых целей. За 24 часа военные уничтожили 2049 украинских дронов самолётного типа. Такие данные привели в Министерстве обороны РФ 16 ноября.

Новый показатель превысил предыдущий рекорд, установленный 20 сентября. Тогда российские военные отчитались об уничтожении 1951 беспилотника за сутки. Теперь число перехваченных аппаратов оказалось больше на 98.

Помимо дронов, средства ПВО сбили четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и семь управляемых авиационных бомб.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб, четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго» и 2049 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сводке Минобороны.

Таким образом, по данным российского военного ведомства, суммарное количество уничтоженных за сутки воздушных целей достигло 2060. Основную часть составили беспилотники самолётного типа.

анее Life.ru рассказывал, что в результате атаки украинских беспилотников на Азов 16 ноября пострадали три человека и загорелись четыре производственных объекта. По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, раненых госпитализировали, а к тушению пожаров привлекли экстренные службы.