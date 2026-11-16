Три человека получили ранения в Азове в результате утренней атаки беспилотников на Ростовскую область. В городе также вспыхнули пожары на четырёх производственных объектах. О последствиях налёта сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Все пострадавшие — мужчины. Их госпитализировали, сейчас они находятся под наблюдением медиков.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — написал глава области.

На территории четырёх предприятий Азова зафиксированы возгорания. К ликвидации последствий происшествий привлечены экстренные службы.

Разрушения обнаружены и в Миллеровском районе. В слободе Рогалик упавшие фрагменты дронов повредили три частных домовладения и газопровод. Там же начался пожар. По предварительным сведениям, никто из местных жителей не пострадал.

Минувшей ночью и утром силы ПВО уничтожали беспилотники над Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Азовским, Неклиновским и Миллеровским районами.

Губернатор также напомнил, что в Ростовской области запрещено фотографировать и снимать на видео атаки БПЛА, а также публиковать соответствующие материалы в интернете.