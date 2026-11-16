В городе Азове Ростовской области объявили локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников, спровоцировавшей пожары на четырёх промышленных объектах. Соответствующее решение приняли местные власти, о чём сообщила городская администрация в мессенджере Max.

Для устранения последствий налёта мобилизовали экстренные службы и дополнительные подразделения из соседних территорий.

«Для ликвидации возгорания привлечены все силы и средства (в том числе и из соседних территорий)», — подчеркнули представители администрации.

Особое внимание уделяется тушению пожаров и обеспечению безопасности в пострадавших районах.

В городе организовали работу оперативных штабов, координирующих действия специалистов на местах происшествий. Одновременно сотрудники Роспотребнадзора приступили к исследованию атмосферного воздуха, чтобы оценить его состояние после возгораний. К ликвидации последствий также привлечены медицинские бригады.

Ранее Life.ru сообщал о трёх пострадавших и пожарах на четырёх производственных объектах после атаки беспилотников на Азов. Раненых мужчин госпитализировали. Кроме того, в Миллеровском районе обломки дронов повредили частные домовладения и газопровод, а также стали причиной возгорания.