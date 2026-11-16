В Азове ввели локальный режим ЧС после атаки ВСУ на четыре предприятия
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В городе Азове Ростовской области объявили локальный режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских беспилотников, спровоцировавшей пожары на четырёх промышленных объектах. Соответствующее решение приняли местные власти, о чём сообщила городская администрация в мессенджере Max.
Для устранения последствий налёта мобилизовали экстренные службы и дополнительные подразделения из соседних территорий.
«Для ликвидации возгорания привлечены все силы и средства (в том числе и из соседних территорий)», — подчеркнули представители администрации.
Особое внимание уделяется тушению пожаров и обеспечению безопасности в пострадавших районах.
В городе организовали работу оперативных штабов, координирующих действия специалистов на местах происшествий. Одновременно сотрудники Роспотребнадзора приступили к исследованию атмосферного воздуха, чтобы оценить его состояние после возгораний. К ликвидации последствий также привлечены медицинские бригады.
Ранее Life.ru сообщал о трёх пострадавших и пожарах на четырёх производственных объектах после атаки беспилотников на Азов. Раненых мужчин госпитализировали. Кроме того, в Миллеровском районе обломки дронов повредили частные домовладения и газопровод, а также стали причиной возгорания.
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