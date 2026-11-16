Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по местам хранения и запуска украинских беспилотников, а также объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ. По данным Минобороны РФ, поражены цели в 141 районе.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, местам хранения и запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооружённых формирований в 141 районе», — говорится в сообщении ведомства.

В операции задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию российских группировок.