Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, которые, по данным Минобороны РФ, использовались в интересах ВСУ. Также целями стали предприятия по производству беспилотников, склады боеприпасов и места размещения украинских подразделений.

Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по объектам энергетики и транспорта, использовавшимся в интересах ВСУ. Согласно сводке Минобороны от 14 ноября, целями также стали предприятия по производству беспилотников, места их хранения и запуска, а также склады боеприпасов. Российское военное ведомство тогда заявило о поражении объектов в 142 районах.