Российские военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

Терсянка находится на одном из участков Запорожского направления, где продолжаются боевые действия. По данным ведомства, российские подразделения продвинулись вглубь украинской обороны и в результате активных наступательных действий взяли населённый пункт под свой контроль.