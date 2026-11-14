Бойцы «Востока» взяли Терсянку в Запорожской области
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Российские военнослужащие группировки войск «Восток» освободили населённый пункт Терсянка в Запорожской области. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны РФ.
Терсянка находится на одном из участков Запорожского направления, где продолжаются боевые действия. По данным ведомства, российские подразделения продвинулись вглубь украинской обороны и в результате активных наступательных действий взяли населённый пункт под свой контроль.
Ранее Life.ru сообщал об освобождении Воскресенки в Запорожской области и Шиловки в ДНР. По информации Минобороны, Воскресенку заняли подразделения группировки войск «Восток», а Шиловку — бойцы группировки «Центр».