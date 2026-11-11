Российские войска установили контроль над двумя населёнными пунктами в зоне специальной военной операции. По данным Минобороны РФ, подразделения группировки «Центр» заняли село Шиловка в Донецкой Народной Республике, а бойцы «Востока» — Воскресенку в Запорожской области.

Ранее Life.ru сообщал об освобождении села Васильковое в Запорожской области. По данным Минобороны РФ, населённый пункт заняли бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 36-й армии. Военный корреспондент Александр Коц отмечал, что продвижение российских подразделений на этом участке может осложнить снабжение украинских формирований в районе Барвиновки.