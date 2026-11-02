Российские военные проводят зачистку и разминирование освобождённой Бариловки в Сумской области. Об этом сообщил командир роты группировки войск «Север» с позывным Шум.

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Ранее российские военные сообщили, что установили контроль над двумя населёнными пунктами — Алисовкой в Харьковской области и Бариловкой в Сумской. На Харьковском направлении эту задачу выполнили подразделения группировки «Север». В боях за село участвовали штурмовики 1431-го мотострелкового полка, противостоявшие подразделениям 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. После продолжительных столкновений российская сторона заявила о занятии населённого пункта.