Группировка «Север» ведёт зачистку и разминирование освобождённой Бариловки
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Российские военные проводят зачистку и разминирование освобождённой Бариловки в Сумской области. Об этом сообщил командир роты группировки войск «Север» с позывным Шум.
«На данный момент наши подразделения занимаются зачисткой и разминированием населённого пункта Бариловка», — приводит его слова Минобороны России.
О переходе Бариловки под контроль российских войск ведомство сообщило 28 октября.
Ранее российские военные сообщили, что установили контроль над двумя населёнными пунктами — Алисовкой в Харьковской области и Бариловкой в Сумской. На Харьковском направлении эту задачу выполнили подразделения группировки «Север». В боях за село участвовали штурмовики 1431-го мотострелкового полка, противостоявшие подразделениям 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ. После продолжительных столкновений российская сторона заявила о занятии населённого пункта.