Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны РФ.

По данным ведомства, под удары также попали предприятия по производству беспилотников, места хранения и запуска дронов, а также склады боеприпасов украинской армии.

Для поражения целей российские военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, Минобороны отчиталось об ударах по пунктам временного размещения украинских вооружённых формирований. Всего в сводке фигурируют 142 района.