От энергообъектов до цехов с дронами: Минобороны раскрыло цели ударов ВС РФ за сутки
ВС РФ нанесли удары по объектам энергетики и транспорта, используемым ВСУ
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Российские войска за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом 14 ноября сообщило Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, под удары также попали предприятия по производству беспилотников, места хранения и запуска дронов, а также склады боеприпасов украинской армии.
Для поражения целей российские военные задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Кроме того, Минобороны отчиталось об ударах по пунктам временного размещения украинских вооружённых формирований. Всего в сводке фигурируют 142 района.
Ранее Life.ru сообщал об ударах российских войск по цехам производства наземных роботов и беспилотников для ВСУ. По данным Минобороны, тогда под удар также попали объекты энергетической инфраструктуры и места хранения и запуска дронов. Всего ведомство отчиталось о поражении целей в 147 районах.