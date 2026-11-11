Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по цехам производства наземных робототехнических комплексов и беспилотников для ВСУ. Также поражены объекты энергетики, используемые украинской армией, и пункты временной дислокации военных и иностранных наёмников. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

По данным ведомства, для ударов применялись оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия российских группировок.

«Нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства наземных робототехнических комплексов, беспилотных летательных аппаратов, местам их хранения и запуска», — говорится в сводке Минобороны.

Кроме того, российские военные поразили пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников. Всего за сутки ведомство отчиталось об ударах по целям в 147 районах.

Наземные робототехнические комплексы используются на поле боя для перевозки боеприпасов, доставки грузов, эвакуации раненых и выполнения других задач. Некоторые модели могут оснащаться вооружением и управляться дистанционно.

Ранее Life.ru сообщал об ударах ВС РФ по цехам выпуска беспилотников и местам их хранения. Тогда, по данным Минобороны, поражение было нанесено объектам в 142 районах.