Российские силы противовоздушной обороны уничтожили ещё 23 беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своём Telegram-канале.

«23 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Это очередная группа воздушных целей, перехваченных военными в ходе атаки на столицу. По данным мэра, с вечера 16 ноября сбито уже 180 беспилотников, летевших на Москву.

Ранее Life.ru сообщал, что Крымский мост восстановят после атаки ВСУ, для этого есть все необходимые ресурсы, заявил глава республики Сергей Аксёнов. По его словам, движение автомобилей по переправе уже организовано в реверсивном режиме, а поезда курсируют без ограничений. Для ликвидации последствий удара в Керчи развернули оперативный штаб.