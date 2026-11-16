К полуночи силы ПВО Минобороны уничтожили ещё 45 украинских беспилотников, которые летели на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом в двух последовательных сообщениях — сначала о 24 дронах, затем ещё о 21. С учётом новых данных число уничтоженных за вечер 16 ноября БПЛА достигло 157.