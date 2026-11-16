На подлёте к Москве за вечер ликвидированы 157 беспилотников
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К полуночи силы ПВО Минобороны уничтожили ещё 45 украинских беспилотников, которые летели на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об этом в двух последовательных сообщениях — сначала о 24 дронах, затем ещё о 21. С учётом новых данных число уничтоженных за вечер 16 ноября БПЛА достигло 157.
«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал Собянин.
Ранее Life.ru сообщал о введении временных ограничений в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский. Позднее к ним присоединился Шереметьево. Таким образом на данный момент в столичном регионе закрыты все действующие авиагавани.
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