Московские аэропорты Домодедово, Жуковский и Внуково временно прекратили принимать и отправлять самолёты. Ограничения ввели вечером 16 ноября после 23:00, сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Внуково, Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении ведомства.

Росавиация уточнила, что временные ограничения нужны для безопасности полётов.

Ранее Life.ru писал, что вечером 16 ноября ВСУ продолжают попытки атаковать Москву. По данным мэра Сергея Собянина, силы ПВО уже уничтожили десятки украинских беспилотников на подлёте к столице.