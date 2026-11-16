Российские силы противовоздушной обороны отразили очередную попытку атаки на Москву вечером 16 ноября. На подлёте к столице уничтожили десять беспилотников. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

По словам градоначальника, после перехвата воздушных целей специалисты экстренных служб выехали на места падения обломков.

«Отражена атака десяти беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин в своём канале.

В этот же день мэр неоднократно сообщал о новых попытках вражеских беспилотников прорваться к столице. К настоящему силы ПВО перехватили уже 92 воздушные цели на подлёте к городу.