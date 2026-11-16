Финский патрульный самолёт Dornier 228 приблизился к морской границе России
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Патрульный самолёт пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 совершил полёт вблизи морской границы России в Финском заливе. Об этом свидетельствуют данные отслеживания воздушных судов, пишет РИА «Новости».
Самолёт вылетел из аэропорта Турку на юго-западе Финляндии примерно в 18:30 по московскому времени. После взлёта он направился на юго-восток, следуя вдоль финского побережья. Приблизившись к российской морской границе, воздушное судно продолжило движение вдоль неё.
Dornier 228-212 используется пограничной охраной Финляндии для наблюдения за морскими районами и контроля внешних границ государства. Такие самолёты позволяют вести патрулирование над акваторией Финского залива.
Напомним, что 15 ноября самолёт пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 также приближался к морской границе России в Финском заливе. Тогда борт вылетел из аэропорта Турку в 14:37 по московскому времени и направился на восток вдоль финского побережья. Достигнув района неподалёку от российских территориальных вод, воздушное судно развернулось и взяло курс обратно на запад.