Патрульный самолёт пограничной охраны Финляндии Dornier 228-212 совершил полёт вблизи морской границы России в Финском заливе. Об этом свидетельствуют данные отслеживания воздушных судов, пишет РИА «Новости».

Самолёт вылетел из аэропорта Турку на юго-западе Финляндии примерно в 18:30 по московскому времени. После взлёта он направился на юго-восток, следуя вдоль финского побережья. Приблизившись к российской морской границе, воздушное судно продолжило движение вдоль неё.

Dornier 228-212 используется пограничной охраной Финляндии для наблюдения за морскими районами и контроля внешних границ государства. Такие самолёты позволяют вести патрулирование над акваторией Финского залива.