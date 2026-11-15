Американский самолёт-разведчик Bombardier ARTEMIS II вновь появился у границ Калининградской области. Около 12:00 мск борт приступил к облёту российского региона, следует из полётных данных, изученных РИА «Новости».

Разведчик поднялся в воздух примерно в 09:40 мск с румынской авиабазы «Михаил Когэлничану». Затем самолёт взял курс на север, проследовал вдоль польско-белорусской границы и направился к Калининградской области.

Конечный пункт маршрута пока неизвестен. Данных о нарушении российского воздушного пространства не поступало.

ARTEMIS II представляет собой переоборудованный бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Американская компания Leidos оснастила его оборудованием для ведения разведки и сбора информации на больших расстояниях. Подобные самолёты используются в интересах армии США.

Разведчик регулярно появляется вблизи российских границ. Его полёты фиксируют не только возле Калининградской области, но и над Чёрным морем, в том числе в районах, прилегающих к Крыму.