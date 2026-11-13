Европейские страны НАТО рискуют столкнуться с острым дефицитом авиационного топлива при масштабном военном конфликте. Такой прогноз представлен в исследовании Центра передового опыта альянса по энергетической безопасности.

Самым уязвимым ресурсом специалисты назвали авиационный керосин. В случае крупной войны с участием североамериканских сил его потребление может превысить возможности европейской системы снабжения.

По расчётам авторов исследования, уже с 2035 года нехватка топлива при таком сценарии способна составить 4,7 миллиона тонн. К 2050-му дефицит может приблизиться к 50 миллионам тонн. Причём даже полное перенаправление гражданских поставок на военные нужды не позволит решить проблему.

Одной из причин эксперты считают сокращение нефтепереработки в Европе. С 2015 года в европейских странах НАТО закрылись около 16% соответствующих предприятий. Переход к зелёной энергетике снижает потребность в автомобильном топливе, но спрос авиации на керосин сохраняется.

Особую тревогу вызывает объём резервов. Накопленного авиационного топлива европейским членам альянса хватит примерно на 49 дней, тогда как общие запасы нефтепродуктов рассчитаны приблизительно на 120 дней.

При крупном военном конфликте доля керосина может достигнуть 75–80% всего топлива, расходуемого вооружёнными силами. Поэтому исследователи призвали сохранять стратегические нефтеперерабатывающие мощности, увеличивать резервы, развивать производство альтернативного топлива и расширять круг зарубежных поставщиков.

Авторы подчёркивают, что речь идёт о прогнозе для сценария полномасштабного конфликта с задействованием статьи 5 Североатлантического договора, а не о существующем дефиците топлива.

Ранее Life.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обратил внимание на сохраняющуюся зависимость европейских стран от российских энергоресурсов. Он напомнил о масштабных закупках российского сжиженного газа на фоне критики соглашения Москвы и Вашингтона о поставках дизельного топлива. По словам Рютте, Европа сама продолжает приобретать российское топливо, несмотря на действующие ограничения.