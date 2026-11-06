Генсек НАТО Марк Рютте неожиданно напомнил европейским политикам о масштабных закупках российского газа, когда те возмутились топливной сделкой Дональда Трампа с Москвой. По его словам, соглашение России и США о поставках дизеля вызвало настоящую панику в Европе. Однако сам Евросоюз продолжает приобретать российский СПГ в объёмах, значительно превосходящих масштабы американской сделки. Об этом Рютте рассказал в интервью нидерландской программе Pauw & De Wit, сообщает Bloomberg.

Глава альянса признался, что сам был удивлён договорённостями Вашингтона и Москвы. Тем не менее он предложил европейским союзникам вспомнить о собственных энергетических отношениях с Россией.

«Я тоже удивлённо поднял бровь», — заметил Рютте, комментируя дизельное соглашение. При этом он подчеркнул, что в течение 2026 года страны Европы закупили у России огромное количество сжиженного газа.

«Европа тоже не святая», — заключил генсек НАТО.

За этими словами стоят весьма внушительные суммы. По данным немецкой организации Urgewald, которые ранее приводил Euronews, только за девять месяцев 2026 года европейские порты приняли рекордные 12,18 миллиона тонн СПГ с российского проекта «Ямал СПГ». Стоимость поставок оценивалась почти в 7,9 миллиарда евро, а их объём увеличился на 9,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом российский газ продолжают покупать в том числе Франция, Нидерланды, Бельгия и Испания.

Ситуация выглядит особенно противоречиво на фоне энергетических ограничений Евросоюза. Брюссель последовательно вводит запреты на закупки российского топлива, однако действующие долгосрочные контракты пока позволяют сохранять часть поставок СПГ. Полное прекращение такого импорта по этим соглашениям запланировано на январь 2027 года. Одновременно Европа столкнулась с повышенными ценами на энергоресурсы и необходимостью пополнять газовые хранилища перед зимой.

Поводом для резкого обсуждения стала достигнутая 9 октября договорённость Владимира Путина и Дональда Трампа о выводе дополнительных объёмов российского дизеля на мировой рынок. Вашингтон временно смягчил санкционные ограничения, рассчитывая сдержать стремительный рост цен на топливо в США. Однако в Европе решение американского президента встретили критикой: политики опасались, что дополнительные доходы от экспорта помогут российской экономике. Рютте фактически напомнил союзникам, что аналогичные претензии можно предъявить и европейским покупателям газа.

При этом реализация американской сделки уже столкнулась с неожиданными трудностями. Как рассказывал Life.ru, два из трёх танкеров с российским дизелем, первоначально направлявшихся в США, внезапно изменили маршруты. Судно Talisman прошло Гибралтар и оказалось у побережья Алжира, перестав указывать американский порт назначения. Другой танкер, Leruo, сменил курс на Бразилию. Третье судно, Agioi Fanendes, продолжило движение в сторону Нью-Йорка, однако место его разгрузки оставалось неизвестным. Аналитики связывают подобные манёвры с опасениями покупателей столкнуться с юридическими последствиями из-за санкций. Против поставок уже выступили отдельные американские политики, в том числе губернатор Нью-Джерси Мики Шеррилл, призвавшая портовые компании отказаться от приёма российского топлива. В Кремле, в свою очередь, заверили, что экспортные договорённости сохраняются и весь отгруженный дизель найдёт покупателей.