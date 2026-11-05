Дизельный разворот: Танкеры с российским топливом внезапно сменили курс по пути в США
FT: Два танкера с российским дизелем внезапно сменили курс по пути в США
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Два из трёх танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, изменили маршрут и теперь следуют в другие регионы. Причиной могла стать осторожность американских покупателей, опасающихся юридических последствий и санкционных рисков, сообщает британская газета Financial Times.
По данным издания, российский танкер Talisman прошёл Гибралтарский пролив и сейчас находится у берегов Алжира. Судно больше не указывает американское побережье в качестве пункта назначения и передаёт сигнал об ожидании дальнейших распоряжений. Второй танкер, Leruo, также отказался от прежнего маршрута, изменив заявленное направление на Бразилию.
Третий танкер Agioi Fanendes продолжает движение в сторону США и предположительно должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября. Однако судно также ожидает распоряжений, а конкретный порт разгрузки пока не подтверждён. При этом ещё один танкер, Beast, загрузившийся в российском Приморске 27 октября, по-прежнему указывает атлантическое направление.
Аналитик компании Kpler Мэтт Смит допустил, что причиной изменения маршрутов стала осторожность американских покупателей. По его оценке, компании опасаются проблем с соблюдением законодательства и санкционных ограничений. Специалист не исключил, что Agioi Fanendes также может отказаться от захода в американский порт.
Поставки стали возможны после договорённостей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, достигнутых 9 октября. Тогда Вашингтон временно разрешил операции с российским дизелем, рассчитывая сдержать рост цен на топливо. Согласно объявленным планам, Россия должна была направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн горючего, а в ноябре поставить ещё 500 тысяч тонн.
Однако реализация соглашения вызвала сопротивление среди американских политиков. Ранее Life.ru сообщал, что сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал от судоходных компаний развернуть танкеры с российским дизелем. Он предупредил перевозчиков о возможных юридических последствиях и потребовал раскрыть сведения о покупателях, продавцах и страховщиках, участвующих в поставках.