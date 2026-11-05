Два из трёх танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, изменили маршрут и теперь следуют в другие регионы. Причиной могла стать осторожность американских покупателей, опасающихся юридических последствий и санкционных рисков, сообщает британская газета Financial Times.

По данным издания, российский танкер Talisman прошёл Гибралтарский пролив и сейчас находится у берегов Алжира. Судно больше не указывает американское побережье в качестве пункта назначения и передаёт сигнал об ожидании дальнейших распоряжений. Второй танкер, Leruo, также отказался от прежнего маршрута, изменив заявленное направление на Бразилию.

Третий танкер Agioi Fanendes продолжает движение в сторону США и предположительно должен прибыть в Нью-Йорк 7 ноября. Однако судно также ожидает распоряжений, а конкретный порт разгрузки пока не подтверждён. При этом ещё один танкер, Beast, загрузившийся в российском Приморске 27 октября, по-прежнему указывает атлантическое направление.

Аналитик компании Kpler Мэтт Смит допустил, что причиной изменения маршрутов стала осторожность американских покупателей. По его оценке, компании опасаются проблем с соблюдением законодательства и санкционных ограничений. Специалист не исключил, что Agioi Fanendes также может отказаться от захода в американский порт.