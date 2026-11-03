Губернатор американского штата Нью-Джерси Мики Шеррилл призвала операторов местных портов отказывать в приёме танкерам с российским дизельным топливом. Соответствующие письма она направила представителям портовой инфраструктуры 2 ноября, сообщает газета The New York Times.

Шеррилл предупредила, что разгрузка таких судов, по её мнению, будет нарушением федерального законодательства США. Она сослалась на закон 2022 года, запрещающий импорт российских энергоносителей, и пригрозила операторам серьёзными штрафами и уголовной ответственностью.

«Я призываю вас разворачивать любые танкеры, которые попытаются воспользоваться вашими объектами для такой незаконной деятельности», — говорится в письме губернатора, опубликованном на сайте администрации штата.

Поводом для обращения стало решение администрации президента США Дональда Трампа разрешить определённые операции с российским дизелем. 9 октября американский Минфин выдал специальную лицензию, допускающую в том числе поставки топлива в Соединённые Штаты. Однако Шеррилл считает, что ведомство не вправе обходить установленный Конгрессом запрет без соблюдения предусмотренных законом условий.

По информации NYT, пока неизвестно, планировал ли какой-либо танкер с российским дизелем разгрузку именно в Нью-Джерси. При этом позиция губернатора может привести к конфликту с федеральными властями, поскольку Белый дом рассчитывает использовать дополнительные поставки топлива для сдерживания цен на энергоресурсы.