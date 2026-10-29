Сенатор Блюменталь угрожает танкерам с российским дизелем для США

Американский сенатор-демократ Ричард Блюменталь потребовал от судоходных компаний развернуть танкеры с российским дизельным топливом, направляющиеся в порты США. Политик предупредил перевозчиков о возможных юридических последствиях, несмотря на выданное Вашингтоном разрешение на такие поставки.

«Я направляю решительное предупреждение судоходным компаниям, чьи танкеры доставляют в наши порты незаконное российское дизельное топливо: измените курс, пока ещё есть время», — написал Блюменталь в соцсети X.

Поводом стали сообщения о движении нескольких судов с российским горючим к американскому побережью. В частности, сенатор направил официальные письма компаниям, потребовав отказаться от разгрузки топлива в Соединённых Штатах.

Сенатор потребовал от перевозчиков раскрыть информацию об участниках сделок, включая продавцов, покупателей, страховщиков и операторов терминалов. Компании также должны сообщить, получали ли они указания от американского Минфина. Ответы политик ожидает до 31 октября.