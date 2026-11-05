Танкеры с российским дизельным топливом, направленные в США в рамках сделки, продолжают следовать прежними маршрутами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, опровергнув публикацию британской газеты Financial Times.