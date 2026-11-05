Дмитриев опроверг фейк о развороте танкеров с российским дизелем по пути в США
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
Танкеры с российским дизельным топливом, направленные в США в рамках сделки, продолжают следовать прежними маршрутами. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, опровергнув публикацию британской газеты Financial Times.
«Фейк. Танкеры, направляющиеся в США, продолжают следовать своим курсом. Почему в FT так много фейковых новостей?» — написал глава РФПИ в соцсети X.
Утром 5 ноября Life.ru рассказал о публикации Financial Times, согласно которой два из трёх танкеров с российским дизелем изменили курс. Позднее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что отгруженное топливо найдёт покупателей, а коммерческие детали поставок не подлежат разглашению.