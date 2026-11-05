Кремль сдержанно высказался об отклонении танкеров с дизелем от курса по пути в США
Песков после смены курса танкеров заверил, что весь дизель дойдёт до покупателей
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что договорённости по дизельной сделке сохраняются и будут исполнены. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему два из трёх танкеров, которые везли российский дизель в США, изменили курс.
«Вы знаете, что отгрузки были осуществлены. Это коммерческие отгрузки, поэтому детали не могут быть публичными. Весь дизель найдёт своих покупателей», — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, газета Financial Times написала, что два из трёх танкеров с российским дизельным топливом, направлявшихся в США, изменили маршрут и теперь следуют в другие регионы. Причиной могла стать осторожность американских покупателей, опасающихся юридических последствий и санкционных рисков, допускает издание. Поставки начались после договорённостей президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа 9 октября. Вашингтон разрешил операции с российским дизелем, рассчитывая сдержать рост цен на мировое топливо. Москва должна была направить на американский и мировой рынки более 300 тысяч тонн горючего, а в ноябре поставить ещё 500 тысяч тонн.