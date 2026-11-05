Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что договорённости по дизельной сделке сохраняются и будут исполнены. Так он ответил на вопрос журналистов о том, почему два из трёх танкеров, которые везли российский дизель в США, изменили курс.