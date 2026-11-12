Великобритании и её союзникам по НАТО следует отказаться от исключительно оборонительной стратегии в отношении России и задуматься о наступательных действиях. С таким предложением выступил бывший советник британского премьер-министра по национальной безопасности Марк Седвилл на конференции Atlantic Future Forum.

По мнению политика, западные страны должны создать для Москвы ситуацию, при которой «продолжение предполагаемых гибридных атак будет связано с дополнительными рисками». Седвилл считает, что одних защитных мер для сдерживания России недостаточно.

«Иногда самая эффективная форма обороны — это создать для противника дилемму, то есть перейти в наступление», — приводит его слова Daily Mail.

Бывший советник призвал союзников не отдавать инициативу Москве и рассмотреть возможность усиления давления сразу в нескольких сферах. Речь идёт не только о суше, море и воздушном пространстве, но также о кибероперациях и информационном противостоянии.

Седвилл объяснил свою позицию предполагаемыми гибридными атаками, с которыми якобы сталкиваются западные государства. Среди подобных угроз он упомянул кибератаки, сообщения о заложенных бомбах и другие действия, направленные против безопасности союзников.

Москва неоднократно отвергала заявления о намерении напасть на страны НАТО. В Кремле подчёркивали, что Россия не угрожает другим государствам, однако намерена реагировать на действия, которые считает опасными для своей безопасности. Владимир Путин также критиковал увеличение военных расходов альянса, связывая его с риском новой гонки вооружений.

Ранее в МИД РФ допустили соглашения о ненападении с отдельными странами НАТО. По словам представителя дипведомства, будущая система евразийской безопасности может строиться на разных принципах взаимодействия. Один из вариантов — двусторонние соглашения, в рамках которых государства отказываются поддерживать противников друг друга в случае вооружённого нападения.