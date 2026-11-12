Американский самолёт-разведчик вновь заметили у границ Калининградской области
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5
Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II вновь появился вблизи Калининградской области. Борт вылетел с военной базы в Румынии и направился к российскому региону, следует из полётных данных.
Самолёт поднялся с авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:47 мск. После этого разведчик прошёл по широкой дуге в направлении Калининградской области. К 12:34 мск он находился в воздушном пространстве Литвы и двигался в сторону Балтийского моря.
ARTEMIS II представляет собой переоборудованный бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Американская компания Leidos оснастила его специальным оборудованием для разведки, наблюдения и сбора информации на больших расстояниях. Самолёт используется в интересах армии США.
Подобные полёты вблизи российских границ происходят регулярно. ARTEMIS II неоднократно замечали над Польшей, Литвой и нейтральными водами Балтийского моря. Разведчик также выполняет миссии над Чёрным морем вблизи Крыма и других южных районов России.
Как писал Life.ru, 9 ноября американский разведчик более пяти часов кружил возле Калининградской области. Тогда самолёт выполнял манёвры в воздушном пространстве Польши и Литвы, не заходя на территорию России. После завершения полёта борт направился обратно в Румынию.