Американский разведывательный самолёт Bombardier ARTEMIS II вновь появился вблизи Калининградской области. Борт вылетел с военной базы в Румынии и направился к российскому региону, следует из полётных данных.

Самолёт поднялся с авиабазы «Михаил Когэлничану» около 09:47 мск. После этого разведчик прошёл по широкой дуге в направлении Калининградской области. К 12:34 мск он находился в воздушном пространстве Литвы и двигался в сторону Балтийского моря.

ARTEMIS II представляет собой переоборудованный бизнес-джет Bombardier Challenger 650. Американская компания Leidos оснастила его специальным оборудованием для разведки, наблюдения и сбора информации на больших расстояниях. Самолёт используется в интересах армии США.

Подобные полёты вблизи российских границ происходят регулярно. ARTEMIS II неоднократно замечали над Польшей, Литвой и нейтральными водами Балтийского моря. Разведчик также выполняет миссии над Чёрным морем вблизи Крыма и других южных районов России.